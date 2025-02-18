Курс валют на 18 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5554 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,55 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,51 євро/дол.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:30 ранку:

Долар можна купити за 41,4 гривень, а продати за 42 гривень у банках. Євро можна купити за 42,9 гривень, а продати за 44,9 гривні у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,64 гривень, а євро - за 43,65-43,81 гривень.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,5-41,53 грн/дол. та 43,49-43,51 грн/євро.

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