Курс валют на 18 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5554 грн/дол., що на 7 копійок міцніше. В банках та обмінниках долар торгується в межах 41,4-42 грн, євро - 42,9-44,9 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5554 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,55 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,51 євро/дол.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:30 ранку:
- Долар можна купити за 41,4 гривень, а продати за 42 гривень у банках. Євро можна купити за 42,9 гривень, а продати за 44,9 гривні у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,64 гривень, а євро - за 43,65-43,81 гривень.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,5-41,53 грн/дол. та 43,49-43,51 грн/євро.
Наразі Україна не готова "привʼязувати" гривню до євро - Пишний 13.02.25, 20:01 • 44359 переглядiв