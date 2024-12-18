Курс валют на 18 декабря: гривна на рекордно низком уровне
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,8271 грн/долл., что на 8 копеек ниже предыдущего. В обменниках и банках доллар торгуется в диапазоне 41,55-42,05 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,8271 грн/долл., что девальвировало гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,82 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,91 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,05 грн, а продать за 41,55 в банках.
- Евро можно купить за 44,25 грн, а продать за 43,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41975-42,00 грн, а евро - по 44,17 -44,30 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,88 - 41,93 грн/долл. для доллара и 43,99-44,03 грн/евро для евро.
Напомним
Правительство Украины в очередной раз увеличило расходы Госбюджета-2024 на государственные программы "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка", дополнительно выделив 393,77 млн грн.