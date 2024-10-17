Курс валют на 17 октября: Нацбанк снизил гривну на 1 копейку
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2256 грн/долл., что на 1 копейку ниже. На межбанке доллар торгуется по 41,22-41,25 грн, евро - по 44,89-44,91 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2256 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,91 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 у банка
- Евро можно купить за 45,45 грн, а продать за 44,90 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,42-41,49 грн, а евро - по 45,30 - 45,45 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,22 - 41,25 грн/долл. для доллара и 44,89-44,91 грн/евро для евро.
Напомним
Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву пакета помощи в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов.