Курс валют на 17 жовтня: Нацбанк знизив гривню на 1 копійку
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2256 грн/дол., що на 1 копійку нижче. На міжбанку долар торгується за 41,22-41,25 грн, євро - за 44,89-44,91 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2256 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,22 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,91 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,10 у банка
- Євро можна купити за 45,45 грн, а продати за 44,90 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,42−41,49 грн, а євро — за 45,30 – 45,45 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,22 − 41,25 грн/дол. для долара та 44,89−44,91 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден оголосив про надання Києву пакету допомоги у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів.