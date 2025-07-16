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Financial Times

Курс валют на 16 июля: гривна немного укрепилась

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,8211 грн/долл., укрепив ее на 1 копейку. Курс евро составляет 48,80 грн/евро, а злотого – 11,47 грн/злотый.

Курс валют на 16 июля: гривна немного укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8211 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,82 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,80 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,47 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,05-41,55 грн, евро по 49,20-48,67 грн, злотый по 11,65-11,15 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,68-41,75 грн, евро - по 48,90-49,14 грн, злотый по 11,40-11,55 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,78-41,81 грн/долл. и 48,65-48,67 грн/евро.

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        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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