Курс валют на 16 июля: гривна немного укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8211 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,82 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,80 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,47 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 42,05-41,55 грн, евро по 49,20-48,67 грн, злотый по 11,65-11,15 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,68-41,75 грн, евро - по 48,90-49,14 грн, злотый по 11,40-11,55 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,78-41,81 грн/долл. и 48,65-48,67 грн/евро.

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Дополнение

В Украине с 1 августа текущего года будут уплачивать полный размер штрафов за нарушение требований использования РРО/ПРРО.