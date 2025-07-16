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Financial Times

Курс валют на 16 липень: гривня дещо зміцнилася

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8211 грн/дол., зміцнивши її на 1 копійку. Курс євро становить 48,80 грн/євро, а злотого – 11,47 грн/злотий.

Курс валют на 16 липень: гривня дещо зміцнилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8211 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,82 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,80 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,47 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 42,05-41,55 грн, євро за 49,20-48,67 грн, злотий за 11,65-11,15 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,68-41,75 грн, євро - за 48,90-49,14 грн, злотий за 11,40-11,55 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,78-41,81 грн/дол. та 48,65-48,67 грн/євро.

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        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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