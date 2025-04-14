Курс валют на 14 апреля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3879 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,91 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,92 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:10:

в банках доллар торгуется по курсу 41,72-41,10 грн, а евро по 47,40-46,27 грн, злотый по 11,05-10,25 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 40,95-41,10 грн, а евро - по 46,50-46,92 грн, злотый по 10,73-10,90 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,38, грн/долл. и 46,92-46,96 грн/евро.

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Дополнение

Правительство продлило льготные цены на газ для предприятий теплоснабжения до 31 октября, а ранее оставило их льготными для населения, поэтому тарифы на тепло, горячую воду остаются без изменений.