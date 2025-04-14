Курс валют на 14 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3879 грн/дол., що зміцнило гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,91 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,92 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:10:

у банках долар торгується за курсом 41,72-41,10 грн, а євро за 47,40-46,27 грн, злотий за 11,05-10,25 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 40,95-41,10 грн, а євро - за 46,50-46,92 грн, злотий за 10,73-10,90 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,33-41,38, грн/дол. та 46,92-46,96 грн/євро.

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Доповнення

Уряд продовжив пільгові ціни на газ для підприємств теплопостачання до 31 жовтня, а раніше залишив їх пільговими для населення, тож тарифи на тепло, гарячу воду залишаються без змін.