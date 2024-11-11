Курс валют на 11 ноября: НБУ повысил курс гривны

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2982 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,29 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,48 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,15 в банках.

Евро можно купить за 45,05 грн, а продать за 44,60 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,58-41,63 грн, а евро - по 45,75-45,95 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,20-41,23 грн/долл. для доллара и 45,31-45,32 грн/евро для евро.

Напомним

Украина получила новый грант на социальные нужды в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.