Курс валют на 11 ноября: НБУ повысил курс гривны

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 25323 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 128658 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 161033 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 173891 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 174871 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 131380 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 11 ноября: НБУ повысил курс гривны

Курс валют на 11 ноября: НБУ повысил курс гривны

Киев  •  УНН

07:15 • 7705 просмотра

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,29 грн/долл., что на 6 копеек крепче. Евро установлен на уровне 44,48 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,20-41,23 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2982 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,29 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,48 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра: 

  • Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,15 в банках. 
  • Евро можно купить за 45,05 грн, а продать за 44,60 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,58-41,63 грн, а евро - по 45,75-45,95 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,20-41,23 грн/долл. для доллара и 45,31-45,32 грн/евро для евро.

Напомним 

Украина получила новый грант на социальные нужды в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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