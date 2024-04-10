Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  110022 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  112584 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  112921 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107149 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  113022 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110047 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137888 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129508 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9945 UAH/USD, девальвировав ее на 1 копейку.

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Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

Народный депутат Марьян Заблоцкий обнаружил, что махинации с экспортом сельскохозяйственной продукции через таможни в обход Одесской области стоили Украине более 7 миллиардов долларов.

Экономика •   •  7288 просмотра
Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив жилые дома, предприятие, учебное заведение, кафе и ранив по меньшей мере 5 человек.

Война •   •  7243 просмотра
По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта

Армия рф пыталась нанести удар 8 беспилотниками вблизи Невского Луганской области. На ВОТ оккупанты лишают льгот ветеранов Второй мировой войны у которых нет российских паспортов. Также оккупанты оставили без ремонта крыши поврежденных домов в Рубежном.

Общество •   •  7453 просмотра
Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта

В Одессе прогремел взрыв

Звуки взрыва снова слышали жители Одессы.

Война •   •  11083 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень

Бизнес Одесской области смог восстановиться на 80% через три месяца после начала полномасштабного вторжения рф. Благодаря мерам поддержки со стороны областной администрации превышены даже некоторые довоенные показатели.

Война •   •  12035 просмотра
Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень

На Запорожье армия рф осуществила 282 обстрела, включая 3 авиаудара и 31 атаку дронов - ОВА

Российские войска совершили 282 обстрела 6 населенных пунктов в Запорожской области, включая 3 авиаудара, 31 атаку беспилотников, 14 обстрелов из РСЗО и 234 артиллерийских обстрела, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  9938 просмотра
На Запорожье армия рф осуществила 282 обстрела, включая 3 авиаудара и 31 атаку дронов - ОВА

Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить бывшего президента Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в 60 миллиардов долларов.

Война •   •  15348 просмотра
Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian

Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов

россияне обстреляли 3 громады в Сумской области - Хотинскую, Белопольскую и Середино-Будскую, зафиксировано 15 взрывов от артиллерийских и минометных обстрелов.

Война •   •  12622 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов

На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект

Силы противовоздушной обороны ночью сбили 12 вражеских беспилотников в Николаевской области. В результате атаки армии рф загорелся рекреационный объект в Очакове, а в Николаевском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12569 просмотра
На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект