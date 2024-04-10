Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

На сегодня Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 38,9945 грн/долл., что девальвировало ее на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,99 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,35 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,35 грн, а продать за 38,85 в банках. Евро можно купить за 42,90 грн, а продать за 42,20 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,25-39,35 грн, а евро - по 42,77-42,95 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,89-39,03 грн/долл. для доллара и 42,30-42,45 грн/евро для евро.

Международные резервы Украины за месяц существенно выросли - до 43,8 млрд долларов: НБУ объяснил финансированием от партнеров