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Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9945 UAH/USD, девальвировав ее на 1 копейку.
Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов
Народный депутат Марьян Заблоцкий обнаружил, что махинации с экспортом сельскохозяйственной продукции через таможни в обход Одесской области стоили Украине более 7 миллиардов долларов.
По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив жилые дома, предприятие, учебное заведение, кафе и ранив по меньшей мере 5 человек.
Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта
Армия рф пыталась нанести удар 8 беспилотниками вблизи Невского Луганской области. На ВОТ оккупанты лишают льгот ветеранов Второй мировой войны у которых нет российских паспортов. Также оккупанты оставили без ремонта крыши поврежденных домов в Рубежном.
В Одессе прогремел взрыв
Звуки взрыва снова слышали жители Одессы.
Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень
Бизнес Одесской области смог восстановиться на 80% через три месяца после начала полномасштабного вторжения рф. Благодаря мерам поддержки со стороны областной администрации превышены даже некоторые довоенные показатели.
На Запорожье армия рф осуществила 282 обстрела, включая 3 авиаудара и 31 атаку дронов - ОВА
Российские войска совершили 282 обстрела 6 населенных пунктов в Запорожской области, включая 3 авиаудара, 31 атаку беспилотников, 14 обстрелов из РСЗО и 234 артиллерийских обстрела, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить бывшего президента Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в 60 миллиардов долларов.
Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов
россияне обстреляли 3 громады в Сумской области - Хотинскую, Белопольскую и Середино-Будскую, зафиксировано 15 взрывов от артиллерийских и минометных обстрелов.
На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект
Силы противовоздушной обороны ночью сбили 12 вражеских беспилотников в Николаевской области. В результате атаки армии рф загорелся рекреационный объект в Очакове, а в Николаевском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, но обошлось без жертв.