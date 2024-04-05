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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международные резервы Украины за месяц существенно выросли - до 43,8 млрд долларов: НБУ объяснил финансированием от партнеров

Международные резервы Украины за месяц существенно выросли - до 43,8 млрд долларов: НБУ объяснил финансированием от партнеров

Киев  •  УНН

5 апреля 2024, 09:28  •  7650 просмотра

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Международные резервы Украины выросли до $43,8 млрд в начале апреля, увеличившись на 18% за месяц, благодаря значительным поступлениям от международных партнеров в размере более $9 млрд, превысившим долговые выплаты и продажу валюты.

Международные резервы Украины на начало апреля выросли до 43,8 млрд долл., увеличившись за месяц на 18%, сообщили в пятницу в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 1 апреля 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 43 762,7 млн долл. США. В марте они выросли на 18%", - сообщили в НБУ.

Такая динамика в Нацбанке объяснили значительными (более 9 млрд долл.) объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты со стороны НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Как указано, на валютные счета правительства в Нацбанке поступило более 9,316 млрд долл. Из этой суммы:

  • 4,901 млрд долл. - от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility;
  • 1,626 млрд долл. - от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;
  • более 1,471 млрд долл. - от Канады;
  • 880,7 млн долл. - от МВФ;
  • 286,2 млн долл. - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • 118,2 млн долл. - грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
  • 32,4 млн долл. - грантовые средства от Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 363,5 млн долл. Кроме того, Украина уплатила МВФ 728,5 млн долл., указали в НБУ.

При этом, как сообщается, Нацбанк продал на валютном рынке более 1,813 млрд долл. и выкупил в резервы 25,9 млн долл. Итак, чистая продажа валюты НБУ в марте составила почти 1,788 млрд долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,8 месяца будущего импорта", - указали в НБУ.

Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн2 апреля 2024, 09:09 • 21873 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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