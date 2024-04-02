Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало марта достиг 5,49 трлн грн или 143,69 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.

Детали

"По состоянию на 29 февраля 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 490,10 млрд грн, или 143,69 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.

Как отмечается, государственный и гарантированный государством внешний долг достиг 3,8 трлн грн (69,67% общей суммы), или 100,10 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг - более 1,6 трлн грн (30,33%) или 43,59 млрд долл.

Как указали в Минфине, в течение января 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 31,44 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,42 млрд долл.

В течение февраля 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 1,21 млрд долл.

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