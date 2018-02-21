Курс на понижение градуса: украинцы выбирают алкогольные настойки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украинцы все чаще крепким спиртным напиткам предпочитают различные алкогольные настойки. Медовухи, клюковки, зубровки и вишневки в силу доступной цены — “по карману” нашему потребителю, который в последнее время старается экономить буквально на всем. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт рынка алкогольной продукции Игорь Товкач.
“Причина перехода украинского потребителя с крепких алкогольных напитков на своего рода настойки достаточно проста — цена. Она ниже, а сегодня, как известно, потребитель экономит.
Ожидать того, что водка подешевеет не стоит, потому что у нас есть такое понятие как минимальная розничная цена.
Спрогнозировать то, что настойки выровняются в цене с водкой не возможно, интервал (разрыв в цене, польза настоек, — ред.) всегда будет. Поэтому, можем спрогнозировать, что украинский потребитель и далее будет делать ставку больше на настойки”, — сказал он.
Как сообщал УНН, украинцы стали чаще выбирать алкоголь отечественного производства. По оценкам экспертов, это связано с тем, что украинский алкоголь имеет более низкую цену и хорошее качество.
При этом, тенденции алкогольного рынка сегодня свидетельствуют о повышении спроса на алкогольные напитки с пониженной прочностью.
На такую трансформацию спроса, активно реагируют и отечественные производители алкоголя. Так, компания Eastern Beverage Trading недавно презентовала линейку обновленных настоек ТМ “Природная Коллекция”. В нее вошли настойки “На березовых почках”, “На березовых почках перцовая с медом”, “Клюква” и “Традиционная Зубровка”. Последняя при этом, обойдется украинскому потребителю в разы дешевле польского аналога.
“Разница в деньгах существенная, при этом наши внутренние дегустации, которые проводились вслепую, показывают, что по вкусовым характеристикам украинский продукт отнюдь не уступает импортному, а даже наоборот — получил более высокие оценки на дегустациях”, — прокомментировал новинку директор по маркетингу компании — производителя Алексей Безуглый.