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Курс на зниження градуса: українці вибирають алкогольні настоянки

Курс на зниження градуса: українці вибирають алкогольні настоянки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Українці все частіше міцним спиртним напоям віддають перевагу різним алкогольні настоянки. Медовухи, клюковки, зубрівки та вишнівки в силу доступної ціни - "по кишені" нашому споживачеві, який останнім часом намагається економити буквально на всьому. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт ринку алкогольної продукції Ігор Товкач.

"Причина переходу українського споживача з міцних алкогольних напоїв на свого роду настоянки досить проста - ціна. Вона нижче, а сьогодні, як відомо, споживач економить.

Очікувати того, що горілка подешевшає не варто, тому що у нас є таке поняття як мінімальна роздрібна ціна.

Спрогнозувати те, що настоянки вирівняються в ціні з горілкою неможливо, інтервал (розрив в ціні, користь настоянок, - ред.) завжди буде. Тому, можемо спрогнозувати, що український споживач і далі буде робити ставку більше на настоянки", - сказав він.

Як повідомляв УНН, українці стали частіше вибирати алкоголь вітчизняного виробництва. За оцінками експертів, це пов'язано з тим, що український алкоголь має нижчу ціну і гарну якість.

При цьому, тенденції алкогольного ринку сьогодні свідчать про підвищення попиту на алкогольні напої зі зниженою міцністю.

На таку трансформацію попиту, активно реагують і вітчизняні виробники алкоголю. Так, компанія Eastern Beverage Trading недавно презентувала лінійку оновлених настоянок ТМ "Природна колекція". До неї увійшли настойки "На березових бруньках", "На березових бруньках перцева з медом", "Журавлина" і "Традиційна Зубрівка". Остання при цьому, обійдеться українському споживачеві в рази дешевше польського аналога.

"Різниця в грошах суттєва, при цьому наші внутрішні дегустації, які проводилися наосліп, показують, що за смаковими характеристиками український продукт аж ніяк не поступається імпортному, а навіть навпаки - отримав вищі оцінки на дегустаціях", - прокоментував новинку директор по маркетингу компанії - виробника Олексій Безуглий.

Українські Національні Новини

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