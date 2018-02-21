Курс на зниження градуса: українці вибирають алкогольні настоянки

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Українці все частіше міцним спиртним напоям віддають перевагу різним алкогольні настоянки. Медовухи, клюковки, зубрівки та вишнівки в силу доступної ціни - "по кишені" нашому споживачеві, який останнім часом намагається економити буквально на всьому. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт ринку алкогольної продукції Ігор Товкач.