НБУ установил курс гривны на новогодние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальный банк Украины установил на выходные и новогодние праздники, с 28 декабря 2019 по 4 января 2020 года, официальный курс гривни к доллару на уровне 23,68 грн/долл. Об этом сообщается на сайте НБУ, передает УНН.
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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком, основные курсы валют на период с 28 декабря по 4 января установлены на таком уровне:
23,6862 грн за доллар;
26,4220 грн за евро;
0,3816 грн за российский рубль;
31,0206 грн за фунт стерлингов.
Напомним, ранее курс гривны обновил четырехлетний максимум.