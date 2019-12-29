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НБУ встановив курс гривні на новорічні свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національний банк України встановив на вихідні та новорічні свята, з 28 грудня 2019 року по 4 січня 2020 року, офіційний курс гривні до долара на рівні 23,68 грн/дол. Про це повідомляється на сайті НБУ, передає УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ пояснили, чому гривня зміцнюється, а ціни не падають

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком, основні курси валют на період з 28 грудня по 4 січня встановлені на такому рівні:

23,6862 грн за долар;

26,4220 грн за євро;

0,3816 грн за російський рубль;

31,0206 грн за фунт стерлінгів.

Нагадаємо, раніше курс гривні оновив чотирирічний максимум.

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