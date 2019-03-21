Курс биткоина приближается к 4,1 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Согласно данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает умеренное повышение. За 24 часа он вырос еще на 1,07% и составил 4,088 тыс. долларов при рыночной капитализации 71,9 млрд долларов, передает УНН.
Ethereum, находясь на втором месте по капитализации (14,7 млрд долларов), вырос в цене на 0,94% за 24 часа. Курс криптовалюты - 140,34 доллара.
Третья криптовалюта ripple за сутки подорожала на 0,96%. Ее курс составляет 0,318 доллара. Капитализация ripple - 13,2 млрд долларов.
Курс litecoin повысился за прошедшие сутки на 1,27% до 60,5 доллара. Теперь его капитализация - 3,6 млрд долларов.
EOS подорожал на 0,52% за сутки и его курс на данный момент - 3,74 доллара. Капитализация EOS - 3,3 млрд долларов.
Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 141,7 млрд долларов.
Напомним, ранее некоторые аналитики прогнозировали, что биткоин вернется к прежним вершинам через два года.
Отметим, что многие страны мира до сих пор опасаются легализации электронных денег. И Украина - одна из них.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации криптовалют, и недавно было принято решение объединить их в один документ. Дальше регистрации дело пока не пошло.
Отметим, что автором одного из таких законопроектов является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ оценили эксперты Bitcoin Foundation, назвав бессмысленным и популистским.