Курс біткоїна наближається до 4,1 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Згідно з даними СoinМarketСap, курс біткоїна продовжує помірне підвищення. За 24 години він зріс ще на 1,07% і становив 4,088 тис. доларів при ринковій капіталізації 71,9 млрд доларів, передає УНН.
Ethereum, перебуваючи на другому місці по капіталізації (14,7 млрд доларів), виріс в ціні на 0,94% за 24 години. Курс криптовалюти - 140,34 долара.
Третя криптовалюта ripple за добу подорожчала на 0,96%. Її курс становить 0,318 долара. Капіталізація ripple - 13,2 млрд доларів.
Курс litecoin підвищився за минулу добу на 1,27% до 60,5 долара. Тепер його капіталізація - 3,6 млрд доларів.
EOS подорожчав на 0,52% за добу і його курс на даний момент - 3,74 долара. Капіталізація EOS - 3,3 млрд доларів.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 141,7 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше деякі аналітики прогнозували, що біткоїн повернеться до колишніх вершин через два роки.
Відзначимо, що багато країн світу до сих пір побоюються легалізації електронних грошей. І Україна - одна з них.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію криптовалют, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ. Далі реєстрації справа поки не пішла.
Відзначимо, що автором одного з таких законопроектів є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ оцінили експерти Bitcoin Foundation, назвавши безглуздим і популістським.