Аналитик: законопроект С.Рыбалки о биткоинах - пустой и ненужный документ

"Перспектив никаких (в документа - ред.). Пустая работа, и непонятно, кому она такая нужна", - сказал политолог.

По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, тема криптовалюты заинтересовала нардепов в том числе и "радикала" С.Рыбалку, потому что о ней можно громко покричать.

"НБУ долго собирал специалистов вокруг этого вопроса и, поверьте, их не так уж и много. Сначала этим занималась Гонтарева, затем тема была заброшена. Далее нашелся депутат Рыбалка, который стал его нарушать. Но, наши нардепы не разбираются в начислении пенсий, о какой криптовалюте может идти речь? " - сказал он и добавил, что фракция "радикалов", к которой принадлежит С.Рыбалка, всегда "больше рассказывает, чем делает".

Напомним, С.Рыбалка зарегистрировал в парламенте законопроект по стимулированию развития криптовалюты. Эксперты Bitcoin Foundation называли его бессмысленным и популистским. В НБУ документ назвали преждевременным.