Аналитик: законопроект С.Рыбалки о биткоинах - пустой и ненужный документ

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19847 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35107 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103638 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111816 просмотра

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10 марта, 15:15 • 133145 просмотра

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Законопроект "О стимулировании рынка криптовалюты и их производных в Украине" авторства нардепа Сергея Рыбалки является бесперспективным документом. Такое мнение в комментарии УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Перспектив никаких (в документа - ред.). Пустая работа, и непонятно, кому она такая нужна", - сказал политолог.

По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, тема криптовалюты заинтересовала нардепов в том числе и "радикала" С.Рыбалку, потому что о ней можно громко покричать.

"НБУ долго собирал специалистов вокруг этого вопроса и, поверьте, их не так уж и много. Сначала этим занималась Гонтарева, затем тема была заброшена. Далее нашелся депутат Рыбалка, который стал его нарушать. Но, наши нардепы не разбираются в начислении пенсий, о какой криптовалюте может идти речь? " - сказал он и добавил, что фракция "радикалов", к которой принадлежит С.Рыбалка, всегда "больше рассказывает, чем делает".

Напомним, С.Рыбалка зарегистрировал в парламенте законопроект по стимулированию развития криптовалюты. Эксперты Bitcoin Foundation называли его бессмысленным и популистским. В НБУ документ назвали преждевременным.

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