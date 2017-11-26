Bitcoin Foundation про законопроект Рибалки: що хотів автор - загадка

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Bitcoin Foundation Ukraine (BFU) спільно з юридичною компаній Juscutum проаналізували законопроект "Про стимулювання ринку криптовалюта і їх похідних в Україні" авторства нардепа Сергія Рибалки. Експерти назвали його популістським, а ряд положень документа - безцільними. Про це сказано в прес-релізі BFU, передає УНН.

Так, згідно з висновками експертів законопроект "радикала" Рибалки прирівнює криптовалюту до фінансового активу, наближаючись, таким чином, до позиції Японії. Однак, в документі, маса неточностей і положення, які не мають практичної цінності.

"(У проекті Рибалки, - ред.) з'явилося визначення деривативу на криптовалюту. Але з урахуванням того, що на сьогоднішній день ринок вторинних цінних паперів не врегульовано, практичної цінності це положення не містить. А так як відсутні правові механізми емісії деривативів в Україні - це також не вирішує проблем з ІСО, природа токенів якого в багатьох випадках близька до деривативів. Що хотіли визначити автори в положенні про деривативи - залишається загадкою", - наголошується в релізі.

Експерти підкреслили, що документ містить положення, яке може бути трактовано як зобов'язання купувати і продавати криптовалюту тільки через фінансових посередників, хоча, безпосередньо з положень проекту цього не слідує.

"У законопроекті використовуються досить популістські (декларативні) заяви про стимулювання майнінга. Але поки дуже важко уявити їх практичне застосування. Тут уже згадується про тарифи для майнінгу і можливості оподаткування прибутку в криптовалюті, але немає ніяких механізмів для реалізації цих пунктів", - вважають аналітики і юристи.

У BFU додали, що законопроект "радикала" ніяких особливих змін в порівнянні з поточним статусом майнінгу (відсутність окремих норм) в результаті не привносить.

Нагадаємо, в Bitcoin Foundation Ukraine парламентські законопроекти про криптовалюту назвали "сирими" і популістськими.

Додамо, що в НБУ також розкритикували нардепів за поверхневий підхід при підготовці відповідних проектів.

Як повідомляв УНН, нардепа Рибалку ВРУ звільнила з посади голови фінансового комітету. Однією з причин такого рішення стало кримінальне провадження СБУ за підозрою сімейного бізнесу Рибалки в торгівлі з ОРДЛО.

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