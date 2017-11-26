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Bitcoin Foundation о законопроекте Рыбалки: что хотел автор - загадка

Bitcoin Foundation о законопроекте Рыбалки: что хотел автор - загадка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Bitcoin Foundation Ukraine (BFU) совместно с юридической компаний Juscutum проанализировали законопроект “О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украины” авторства нардепа Сергея Рыбалки. Эксперты назвали его популистским, а ряд положений документа - бесцельными. Об этом сказано в пресс-релизе BFU, передает УНН.

Так, согласно выводам экспертов законопроект “радикала” Рыбалки приравнивает криптовалюту к финансовому активу, приближаясь, таким образом, к позиции Японии. Однако, в документе, масса неточностей и положения, не имеющие практической ценности.

“(В проекте Рыбалки, - ред.) появилось определение дериватива на криптовалюту. Но с учетом того, что на сегодняшний день рынок вторичных ценных бумаг не урегулирован, практической ценности это положение не содержит. А так как отсутствуют правовые механизмы эмиссии деривативов в Украине — это также не решает проблем с ИСО, природа токенов которого во многих случаях близка к деривативам. Что хотели определить авторы в положении о деривативах — остается загадкой”, - отмечается в релизе.

Эксперты подчеркнули, что документ содержит положение, которое может быть истрактовано как обязательство покупать и продавать криптовалюту только через финансовых посредников, хотя, напрямую из положений проекта этого не следует.

“В законопроекте используются довольно популистские (декларативные) заявления о стимулировании майнинига. Но пока очень трудно представить их практическое применение. Здесь уже упоминается о тарифах для майнинга и возможности налогообложения прибыли в криптовалюте, но нет никаких механизмом для реализации этих пунктов”, - считают аналитики и юристы.

В BFU добавили, что законопроект “радикала” никаких особых изменений в сравнении с текущим статусом майнинга (отсутствие отдельных норм) в итоге не привносит.

Напомним, в Bitcoin Foundation Ukraine парламентские законопроекты о криптовалюте назвали “сырыми” и популистскими. 

Добавим, что в НБУ также раскритиковали нардепов за поверхностный подход при подготовке соответствующих проектов. 

Как сообщал УНН, нардепа Рыбалку ВРУ уволила с должности главы финансового комитета. Одной из причин такого решения стало уголовное производство СБУ по подозрению семейного бизнеса Рыбалки в торговле с ОРДЛО.

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