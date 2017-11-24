У Bitcoin Foundation парламентські законопроекти про криптовалюту назвали безглуздими і популістськими

У Верховну Раду було внесено одразу два законопроекти, метою яких є визначення статусу криптовалюти і пов'язаних з ними явищ (майнінг, криптовалютні біржі, деривативи, технології блокчейна тощо).

Один - авторства п'яти нардепів - "Про обіг криптовалюти в Україні", і другий - авторства нардепа Сергія Рибалки - "Про стимулювання ринку криптовалюти і їх похідних в Україні".

Рада директорів Bitcoin Foundation Ukraine проаналізував текст законопроектів за участю компанії Juscutum.

"Повинні звернути увагу на значну вогкість законопроектів, їх популістка складову, неповнота застосовуваної термінології, а, найважливіше - непрозорий характер їх створення", - повідомили в BFU.

В організації підкреслили, що законопроекти розроблялися без залучення експертного середовища.

Також, як зазначають експерти BFU, обидва законопроекти рясніють законодавчими нестикування, недостатнім ступенем розуміння галузевої специфіки, "білими плямами".

"Найголовніше, що в них відсутній - це мета прийняття. З сформульованих положень неможливо зрозуміти, на який соціальний ефект розраховують депутати, крім того, щоб потрапити в стрічки новин. Варто очікувати, що обидва даних законопроекти не зможуть пройти голосування, а стануть черговими пам'ятками української парламентської піару", - підкреслили в ГО.

Як повідомляв УНН, в НБУ законопроекти про криптовалюти назвали передчасними і недосконалими.

Регулятор нагадав, що зараз криптовалюта в Україні не має певного правового статусу в Україні. Цим питанням займається робоча група на чолі з Міністерством фінансів України спільно з фінансовими установами та експертами галузі.

Варто зазначити, що робота групи представників регуляторів триває, і законопроекти №7183 від 6 жовтня 2017 року і №7183-1 від 10 жовтня 2017 (С.Рибалки) не є результатами напрацювань цієї робочої групи ", - підкреслили в НБУ.

Додамо, що автор законопроекту №7183-1 Рибалка недавно був звільнений парламентом з посади голови фінансового комітету. Його роботу на цій посаді експерти фінгалузі і вкладники банків оцінили дуже низько.