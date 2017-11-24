В Bitcoin Foundation парламентские законопроекты о криптовалюте назвали бесцельными и популистскими

В Верховную Раду было внесено сразу два законопроекта, целью которых является определение статуса криптовалют и связанных с ними явлений (майнинг, криптовалютные биржи, деривативы, технологии блокчейна и пр).

Один - авторства пяти нардепов - “Про оборот криптовалют в Украине”, и второй - авторства нардепа Сергея Рыбалки - “О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине”.

Совет директоров Bitcoin Foundation Ukraine проанализировал текст законопроектов при участии компании Juscutum.

“Должны обратить внимание на значительную сырость законопроектов, их популисткую составляющую, неполноту применяемой терминологии, а, самое важное — непрозрачный характер их создания”, - сообщили в BFU.

В организации подчеркнули, что законопроекты разрабатывались без привлечения экспертной среды.

Также, как отмечают эксперты BFU, оба законопроекта изобилуют законодательными несостыковками, недостаточной степенью понимания отраслевой специфики, “белыми пятнами”.

“Самое главное, что в них отсутствует — это цель принятия. Из сформулированных положений невозможно понять, на какой социальный эффект рассчитывают депутаты, кроме того, чтобы попасть в ленты новостей. Стоит ожидать, что оба данных законопроекта не смогут пройти голосования, а станут очередными памятниками украинскому парламентскому пиару”. - подчеркнули в ОО.

Как сообщал УНН, в НБУ законопроекты о криптовалюте назвали преждевременными и несовершенными.

Регулятор напомнил, что сейчас криптовалюта в Украине не имеет определенного правового статуса в Украине. Этим вопросом занимается рабочая группа во главе с Министерством финансов Украины совместно с финансовыми учреждениями и экспертами отрасли.

Стоит отметить, что работа группы представителей регуляторов продолжается, и законопроекты №7183 от 6 октября 2017 года и №7183-1 от 10 октября 2017 (С.Рыбалки) не являются результатам наработок этой рабочей группы", - подчеркнули в НБУ.

Добавим, что автор законопроекта №7183-1 Рыбалка недавно был уволен Парламентом с должности главы финансового Комитета. Его работу на этой должности эксперты финотрасли и вкладчики банков оценили очень низко.