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Экс-заместитель главы НБУ Борис Марков: назначение Сергея Рыбалки головой банковского комитета ВР был "договорняком" и безответственным поступком

Экс-заместитель главы НБУ Борис Марков: назначение Сергея Рыбалки головой банковского комитета ВР был "договорняком" и безответственным поступком

Киев  •  УНН

 • 19540 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Бывший заместитель главы НБУ и экс-руководитель Фонда гарантирования вкладов Борис Марков дал оценку работе Комитета ВР по вопросам финансовой политики и деятельности под руководством депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки. 9 ноября парламент 255 голосами уволил Сергея Рыбалку с должности председателя Комитета, передает УНН со ссылкой на Gazeta.ua.

"Оценил бы на двойку. На твердую двойку. Даже при 12-ти бальной системе. Потому что реальных шагов, которые изменили печальную историю с падением банков и кражей из них денег - не было сделано. Еще одна проблема - часть разворованных банков пробует сейчас восстановиться. С какой целью? Чтобы доворовать все, что осталось и переложить на кого-то свою же ответственность. Тоже - никаких мер от контролирующих государственных органов. Народ у нас - доверчивый народ, несет деньги в банки, а государство ведет себя при этом безответственно. И именно Сергей Рыбалка представляв эту безответственность. Человек, который даже не имеет профильного экономического образования. Зато имеет диплом металлурга и юриста", - рассказал Борис Марков.

По мнению Маркова назначения Сергея Рыбалки на должность председателя банковского комитета ВР в конце 2014-го года было одной из величайших ошибок парламента и результатом политических договоренностей и "договорняка", с целью привлечь к парламентской коалиции фракцию Радикальной партии.

"Думаю, что назначение Сергея Рыбалки на эту ответственную должность в разгар финансового кризиса в стране, когда гривна за полгода обесценилась в три раза, было одной из величайших ошибок новоизбранного парламента. Вместо незаангажированного специалиста и аполитичного профессионала депутаты в результате длительных политических договоренностей проголосовали за человека вообще без ни финансового опыта и образования. Вероятно, кому-то очень хотелось тогда затянуть в коалицию в ВР его родной Радикальная партия. То, что это назначение было исключительно политическим "договорнякаком", у меня лично нет никаких сомнений. И, наконец, на фоне тогдашней финансового и экономического кризиса такое кадровое решение было абсолютно безответственным поступком по отношению ко всей стране, ее экономики и ее граждан. Что и привело в итоге к катастрофическим последствиям. И для гривны, и для украинских банков", - подчеркнул экс-заместитель главы НБУ.

Экс-глава Фонда гарантирования вкладов граждан Марков считает, что новому руководству банковского комитета ВР следует обратить особое внимание на ситуацию с ответственностью владельцев обанкротившихся банков, а также с финансовым состоянием Фонда гарантирования, поскольку предыдущий председатель Комитета ВР Сергей Рыбак никак не влиял на критическую финансовую ситуацию в Фонде.

"Фонд гарантирования сейчас - это реальный банкрот. Он в этом году собрал с банков 5 млрд гривен. А он должен только государству - 80 с лишним миллиардов. Фактически его государство удерживает. Оно удерживает его за счет каких-то мифических денег. Это - два военных бюджета, которые мы фактически вложили в этот финансовый кризис, и все вроде нормально. Но это - не так.

Ничего не сделано в плане законодательства, чтобы исключить такую ​​ситуацию в будущем. Были банковские слушания в ВР по этому вопросу, и - никаких результатов, никаких последствий. Зато продвигались законопроекты об узаконивании сугубо преступных схем хищения денег и мошенничества через Форекс, через криптовалюту, путем предоставления гарантий кооперативным банкам и другим структурам", - отметил он.

Украинские Национальные Новости

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