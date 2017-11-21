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Екс-заступник голови НБУ Борис Марков: Призначення Сергія Рибалки головою банківського комітету ВР було "договорняком" та безвідповідальним вчинком

Екс-заступник голови НБУ Борис Марков: Призначення Сергія Рибалки головою банківського комітету ВР було "договорняком" та безвідповідальним вчинком

Київ • УНН

 • 19552 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Колишній заступник голови НБУ та екс-керівник Фонду гарантування вкладів Борис Марков дав оцінку роботі Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності під керівництвом депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки. 9 листопада парламент 255-ма голосами звільнив Сергія Рибалку з посади голови Комітету, передає УНН з посиланням на Gazeta.ua.

“Оцінив би на двійку. На тверду двійку. Навіть за 12-ти бальною системою. Тому що реальних кроків, які б змінили сумну історію з падінням банків та крадіжкою з них грошей, — не було зроблено. Ще одна проблема — частина розікрадених банків пробує нині відновитись. З якою метою? Аби докрасти все, що залишилося та перекласти на когось свою ж відповідальність. Теж — жодних заходів у відповідь від контролюючих державних органів. Народ у нас — довірливий, народ несе гроші в банки, а держава веде себе при цьому безвідповідально. І саме Сергій Рибалка представляв цю безвідповідальність. Людина яка навіть не має профільної економічної освіти. Натомість має диплом металурга та юриста”, — розповів Борис Марков.

На думку Маркова призначення Сергія Рибалки на посаду голови банківського комітету ВР наприкінці 2014-го року було однією з найбільших помилок парламенту та результатом політичних домовленостей й “договорняка”, з метою долучити до парламентської коаліції фракцію Радикальної партії.

“Думаю, що призначення Сергія Рибалки на цю відповідальну посаду в розпал фінансової кризи в країні, коли гривня за півроку знецінилася втричі, було однією з найбільших помилок новообраного парламенту. Замість незаангажованого фахівця та аполітичного професіонала депутати в результаті тривалих політичних домовленостей проголосували за людину взагалі без жодного фінансового досвіду та освіти. Певно, комусь дуже хотілось тоді затягнути до коаліції в ВР його рідну Радикальну партію. Те, що це призначення було виключно політичним „договорняком“, у мене особисто немає жодних сумнівів. І, зрештою, на тлі тодішньої фінансової та економічної кризи таке кадрове рішення було абсолютно безвідповідальним вчинком по відношенню до всієї країни, її економіки та її громадян. Що і призвело в підсумку до катастрофічних наслідків. І для гривні, і для українських банків”, — наголосив екс-заступник голови НБУ.

Екс-очільник Фонду гарантування вкладів громадян Марков вважає, що новому керівництву банківського комітету ВР слід звернути особливу увагу на ситуацію з відповідальністю власників збанкрутілих банків, а також з фінансовим станом Фонду гарантування, оскільки попередній голова Комітету ВР Сергій Рибалка жодним чином не впливав на критичну фінансову ситуацію у Фонді.

“Фонд гарантування зараз — це реальний банкрот. Він цього року зібрав з банків 5 мільярдів гривень. А він винен тільки державі — 80 з гаком мільярдів. Фактично його держава утримує. Вона утримує його не за рахунок якихось міфічних грошей. Це — два військових бюджети, які ми фактично вклали в цю фінансову кризу, і все начебто нормально. Але це — не так.

Нічого не зроблено в плані законодавства, щоб виключити таку ситуацію в майбутньому. Були банківські слухання в ВР з цього питання, і — жодних результатів, жодних наслідків. Натомість просувалися законопроекти про узаконення суто злочинних схем розкрадання грошей і шахрайства через Форекс, через криптовалюти, через надання гарантій кооперативним банкам і іншим структурам”, — зазначив він.

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