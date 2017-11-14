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Заемщики о уволенном Рыбалке: он убил доверие к финкомитету ВРУ

Заемщики о уволенном Рыбалке: он убил доверие к финкомитету ВРУ

Киев  •  УНН

 • 11664 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Отставка нардепа Сергея Рыбалки с должности председателя финансового комитета ВРУ носит весьма закономерный характер, особенно, если рассматривать его деятельность с точки зрения эффективности. Об этом пишет портал общественной платформы "Единый центр правовой помощи", который оказывает информационную и правовую поддержку вкладчикам и заемщикам "опнувших" банков, передает УНН.

Заемщики и вкладчики банковских учреждений оценивают работу "радикала" во главе финкомитета очень низко, обосновывая это тем, что по-настоящему эффективного решения их проблем не было.

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"От него ждали эффективных законов, которые позволили бы решить проблемы, без громких слов, миллионов потребителей финансовых услуг. Однако, как показало время, ждали напрасно. Вместо действенных механизмов он внедрял практику круглых столов и заседаний групп, на которых дело дальше слов, как известно, не продвигается", - говорится в сообщении.

Клиенты банков отметили, что работа С.Рыбалки "убила" доверие к деятельности профильного комитета парламента.

"Также на неудовлетворительном уровне была и организация коммуникации комитета с прессой, представителями общественности и, конечно же, с самыми вкладчиками и заемщиками, что безусловно приблизило уровень доверия к деятельности комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности к нулю", - отметили вкладчики и заемщики.

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Клиенты проблемных банков также добавили, что С.Рыбалка не имел финансового образования, и часто "не управлял Комитетом, а просто выполнял чужую волю и плыл по течению".

Как сообщал УНН, на прошлой неделе депутаты отстранили С.Рыбалко с должности председателя финкомитета ВРУ. "За" соответствующее решение проголосовали 255 коллег "радикала". Сам уволенный в этот день в Парламент не появился, а внести вопрос голосования за его отставку инициировал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Причиной соответствующих событий стало уголовное дело СБУ, в рамках которого семейный бизнес С.Рыбалки подозревается в торговле с ОРДЛО.

Добавим, что два менеджера компаний Рыбалок уже арестованы, а факты продажи снеков корпорации нардепа (S.Group) на оккупированных территориях был зафиксирован журналистами еще в прошлом году.

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