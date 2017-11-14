Позичальники про звільненого Рибалку: він убив довіру до фінкомітету ВРУ

ukru
Ексклюзив
12:45 • 43673 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 44026 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 56998 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 86052 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 109001 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 107939 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 117613 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 169411 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 110768 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 303167 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.7 м/с
35 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 125033 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 134603 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 167473 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 97763 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 114669 перегляди
Публікації
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 43725 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 114669 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 169422 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 167473 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 217092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 5977 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 38746 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 127596 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 117927 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 148972 перегляди
Актуальне
Позичальники про звільненого Рибалку: він убив довіру до фінкомітету ВРУ

Позичальники про звільненого Рибалку: він убив довіру до фінкомітету ВРУ

Київ • УНН

 • 11677 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Відставка нардепа Сергія Рибалки з посади голови фінансового комітету ВРУ носить досить закономірний характер, особливо, якщо розглядати його діяльність з точки зору ефективності. Про це пише портал громадської платформи "Єдиний центр правової допомоги", який надає інформаційну та правову підтримку вкладникам і позичальникам банків, які "лопнули", передає УНН.

Позичальники і вкладники банківських установ оцінюють роботу “радикала” на чолі фінкомітету дуже низько, обґрунтовуючи це тим, що жодного по-справжньому ефективного вирішення їх проблем не було.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ляшко про бізнес Рибалки: хто торгує з ОРДЛО, повинен сидіти у в’язниці

“Від нього чекали ефективних законів, які дозволили б вирішити проблеми, без гучних слів, мільйонів споживачів фінансових послуг. Однак, як показав час, чекали марно. Замість дієвих механізмів він впроваджував практику круглих столів та засідань груп, на яких справа далі слів, як відомо, не просувається”, — сказано в повідомленні.

Клієнти банків відзначили, що робота С.Рибалки “вбила” довіру до діяльності профільного Комітету Парламенту.

“Також на незадовільному рівні була і організація комунікації комітету з пресою, представниками громадськості та звичайно ж з самими вкладниками і позичальниками, що безумовно наблизило рівень довіри до діяльності комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності до нуля”, — відзначили вкладники і позичальники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нардеп Рибалка приписав собі законопроект, який не розробляв

Клієнти проблемних банків також додали, що С.Рибалка не мав фінансової освіти, і часто “не керував Комітетом, а просто виконував чужу волю і плив за течією”.

Як повідомляв УНН, минулого тижня депутати звільнили С.Рибалку з посади голови фінкомітету ВРУ. “За” відповідне рішення проголосувало 255 колег “радикала”. Сам звільнений в цей день в Парламент не з’явився, а внести питання голосування за його відставку ініціював лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко.

Причиною відповідних подій стала кримінальна справа СБУ, в рамках якої сімейний бізнес Рибалки підозрюється в торгівлі з ОРДЛО.

Додамо, що два менеджера компаній Рибалок вже арештовані, а факти продажу снеків корпорації нардепа (S.Group) на окупованих територіях було зафіксовано журналістами ще в минулому році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$272.25
Brent
$73.08
Bitcoin
$86,796.30
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,088.60
Ethereum
$2,019.81