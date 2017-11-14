Позичальники про звільненого Рибалку: він убив довіру до фінкомітету ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Відставка нардепа Сергія Рибалки з посади голови фінансового комітету ВРУ носить досить закономірний характер, особливо, якщо розглядати його діяльність з точки зору ефективності. Про це пише портал громадської платформи "Єдиний центр правової допомоги", який надає інформаційну та правову підтримку вкладникам і позичальникам банків, які "лопнули", передає УНН.
Позичальники і вкладники банківських установ оцінюють роботу “радикала” на чолі фінкомітету дуже низько, обґрунтовуючи це тим, що жодного по-справжньому ефективного вирішення їх проблем не було.
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“Від нього чекали ефективних законів, які дозволили б вирішити проблеми, без гучних слів, мільйонів споживачів фінансових послуг. Однак, як показав час, чекали марно. Замість дієвих механізмів він впроваджував практику круглих столів та засідань груп, на яких справа далі слів, як відомо, не просувається”, — сказано в повідомленні.
Клієнти банків відзначили, що робота С.Рибалки “вбила” довіру до діяльності профільного Комітету Парламенту.
“Також на незадовільному рівні була і організація комунікації комітету з пресою, представниками громадськості та звичайно ж з самими вкладниками і позичальниками, що безумовно наблизило рівень довіри до діяльності комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності до нуля”, — відзначили вкладники і позичальники.
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Клієнти проблемних банків також додали, що С.Рибалка не мав фінансової освіти, і часто “не керував Комітетом, а просто виконував чужу волю і плив за течією”.
Як повідомляв УНН, минулого тижня депутати звільнили С.Рибалку з посади голови фінкомітету ВРУ. “За” відповідне рішення проголосувало 255 колег “радикала”. Сам звільнений в цей день в Парламент не з’явився, а внести питання голосування за його відставку ініціював лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко.
Причиною відповідних подій стала кримінальна справа СБУ, в рамках якої сімейний бізнес Рибалки підозрюється в торгівлі з ОРДЛО.
Додамо, що два менеджера компаній Рибалок вже арештовані, а факти продажу снеків корпорації нардепа (S.Group) на окупованих територіях було зафіксовано журналістами ще в минулому році.