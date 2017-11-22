Чтобы торговать в ОРДЛО, люди С.Рыбалки подписывали меморандумы с фирмами "Д/ЛНР" - прокурор

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Поставка снековой продукции S.Group на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей происходила через цепь фирм-посредников. И такая схема, по мнению следствия, была построена, чтобы скрыть коммерческие отношения семейного бизнеса нардепа Сергея Рыбалки с ОРДЛО. Об этом во время суда сообщил прокурор Сергей Саенко, передает УНН.

По его словам, чтобы беспрепятственно торговать снеками собственного производства, должностные лица S.Group (принадлежит семье нардепа С.Рыбалки - ред.) подписали с оккупированными территориями меморандум о сотрудничестве.

"В представленных стороной обвинения документах, которые должным образом оценены судом, доказывается, что должностные лица ООО "Снэк Экспорт", которое входит в состав корпорации S.Group, целенаправленно, как инициаторы деятельности, осуществляют экспортные поставки разнообразной пищевой продукции на адрес иностранного предприятия "Мир пива" Республики Беларусь, о чем свидетельствуют заключенные между субъектами хозяйствования "меморандумы о коммерческой политике" на территории Республики Беларусь, РФ, республики Крым, Луганской и Донецкой областей", - отметил он.

По словам прокурора, подозреваемый менеджер S.Group Д.Пробачай организовал коммерческие отношения с такими компаниями: "Мир пива" (Беларусь), "Бел Трейд Русь" (Беларусь), ООО Гаврильченко г.Луганск, Форс-Плюс (Луганск), Макпродторг и другие.

"В материалах производства имеются копии документов - "меморандум о коммерческой политике", - где в графе "подпись" обозначено фамилия, имя, отчество Пробачай Д.Ю. и содержится графическое выражение подписи", - добавил прокурор.

Напомним, суд арестовал Д.Пробачая на 60 суток. Апелляция оставила указанное решение первой инстанции в силе.

Также напомним, что ранее СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).

 

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