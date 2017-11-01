Семенченко не виключив блокади снекової продукції S.Group
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Штаб блокади торгівлі з окупантами сьогодні намагається протистояти роботі близько сотні різноманітних підприємств, які у той чи інший спосіб працюють з ОРДЛО. Українці самі вирішують чи підтримувати їм блокаду певної продукції, і таким чином приєднуються до ветеранів Штабу. Про це УНН розповів нардеп Семен Семенченко, коментуючи інформацію про продаж в ОРДЛО снеків виробніцтва S.Group (яка належить родині нардепа С.Рибалки).
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“Все залежить від того, як українці, які питають про це, самі вирішать: приєднатися і стати поряд із ветеранами. Ветеранів не багато. Проте завдяки їм був виданий наказ Порошенка, і припинена торгівля з ОРДЛО на початку цього року”, - зазначив він.
За словами С.Семенченка, якщо люди стануть поряд із ветеранами в питаннях блокування певних товарів, то “їм вистачить сили зупинити незаконну торгівлю”. Він також додав, що особисто готовий підтримати будь-який спосіб наведення ладу в країні.
Нагадаємо, що СБУ розслідує факти торгівлі компаній корпорації S.Group з ОРДЛО. В рамках кримінального провадження вже були затримані та арештовані окремі менеджери корпорації.
Також нагадаємо, що раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).
Додамо, що факти (фото товарів і чеки) продажу снеків S.Group в Криму і окупованому Донецьку вперше були зафіксовані журналістами ще в кінці 2016 року.