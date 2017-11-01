Семенченко не исключил блокады снековой продукции S.Group
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Штаб блокады торговли с оккупантами сегодня пытается противостоять работе около сотни различных предприятий, которые в той или иной степени работают с ОРДЛО. Украинцы сами решают поддерживать им блокаду определенной продукции, и таким образом присоединяются к ветеранам Штаба. Об этом УНН рассказал нардеп Семен Семенченко, комментируя информацию о продаже ОРДЛО снеков виробництва S.Group (которая принадлежит семье нардепа С.Рибалки).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОРДЛО подтвердили, что торгуют снеками "радикала" Рыбалки
"Все зависит от того, как украинцы, спрашивают об этом, сами решат: присоединиться и стать рядом с ветеранами. Ветеранов не много. Однако благодаря им был издан приказ Порошенко, и прекращена торговля с ОРДЛО в начале этого года", - отметил он.
По словам С.Семенченка, если люди станут рядом с ветеранами в вопросах блокировки определенных товаров, то "им хватит сил остановить незаконную торговлю". Он также добавил, что лично готов поддержать любой способ наведения порядка в стране.
Напомним, что СБУ расследует факты торговли компаний корпорации S.Group с ОРДЛО. В рамках уголовного производства уже были задержаны и арестованы отдельные менеджеры корпорации.
Также напомним, что ранее СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).
Добавим, что факты (фото товаров и чеки) продажи снеков S.Group в Крыму и оккупированном Донецке впервые были зафиксированы журналистами еще в конце 2016 года.