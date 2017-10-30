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У ОРДЛО підтвердили, що торгують снеками "радикала" Рибалки - Казанський

У ОРДЛО підтвердили, що торгують снеками "радикала" Рибалки - Казанський

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Продукція снекової корпорації S.Group сьогодні вільно продається в усіх віджатих супермаркетах ОРДЛО, яке контролює оточення Олександра Захарченко. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, передає УНН.

Більш того, за словами журналіста, цю інформацію йому підтвердив знайомий з ОРДЛО, що працює в одній з компаній -дистриб'юторів снеків S.Group.

"Компанія "Снек Експорт" (входить в S.Group - ред.) контролюється нардепом від РПЛ Сергієм Рибалкою, якого сам Ляшко називає головним спонсором своєї партії.

Завод Рибалки знаходиться в Дніпропетровській області, в Синельниково і виробляє горішки, сухарики і снеки. "Козацька розвага", "Снеккін" і т.д. ця продукція сьогодні вільно продається в усіх віджатих супермаркетах ОРДЛО, яке контролює оточення Захарченко. Займаються розповсюдженням цього товару компанії "Мак Інвест" і "Макпродторг", які зареєстровані в "ДНР" і платять податки в бюджет бойовиків. Мій знайоми в ОРДЛО, який працює в торгівлі, має відношення до однієї з цих компаній і підтвердив цю інформацію", - повідомив Казанський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Компанії S.Group підозрюються в ухиленні від сплати податків на протязі тривалого часу

Така співпраця, як зазначив журналіст, звичайно, йде в розріз з тією радикально-патріотичною риторикою, яку використовують лідери Радикальної партії.

"Але їм це без різниці. Адже довірливим виборцям можна навішати локшини на вуха про лотерею і гроші впали з неба самі собою", - додав Казанський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в липицької (Росія).

Додамо, що факти (фото товарів і чеки) продажу снеків S.Group в Криму і окупованому Донецьку вперше були зафіксовані журналістами ще в кінці 2016 року.

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