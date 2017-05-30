Офшорна павутина бізнесу C.Рибалки, яка веде в Липецьк - Частина 2

Зокрема, в Липецьку (РФ) журналісти виявили снековий завод, який випускає продукцію для російського ринку під торговими марками, ідентичними українському виробнику S.Group (належить родині Рибалок). Йшлося про фісташки "Мачо".

Цього разу журналісти вивчили історію ще одного снека, що випускається S.Group - смажених фісташок Red.

Продукцію під цією торговою маркою підприємства S.Group виробляють в Україні вже не перший рік. Сам бренд, при цьому, приблизно з 2015 року, належить кіпрській компанії Dianatus Management Limited. Раніше власниками ТМ Red значилися і інші офшори.

Увесь цей час структури S.Group виплачували офшорним компаніям роялті, що, по суті, є однією зі схем виведення коштів з країни. За цими фактами правоохоронні органи України вже розслідує кримінальне провадження.

Зокрема, в рішенні Дарницького районного суду м.Києва сказано наступне:

"Торговельні марки "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага" передавалися між підприємствами нерезидентами, які задіяні в злочинній схемі кримінального злочину ....

10.11.2011 компанія Soldex Limited (Британські Віргінські острови) здійснила передачу прав власності на торгові марки на адресу компанії Lagrion Limited (НЕ 184841, Кіпр),

25.12.2013 компанія Lagrion Limited (Кіпр) передала права власності на торгові марки компанії Aссessman Solution Limited (НЕ 320154, Кіпр),

11.08.2014 компанія Aссessman Solution Limited (Кіпр) виконала передачу прав власності на торгові марки компанії Stertar Snaks Limited (НЕ 184798, Кіпр),

10.03.2015 компанія Stertar Snaks Limited (Кіпр) передала права власності на торгові марки на адресу компанії Lagrion Limited (Кіпр),

27.04.2015 компанія Lagrion Limited (Кіпр), в свою чергу, передала права власності на торгові марки компанії Dianatus Management Limited".

Тим часом на території Російської Федерації, як з'ясували журналісти, (аналогічно ТМ "Мачо") випускалася абсолютно ідентична українському бренду Red продукція - під брендом Red City.

У тому, що з українським Red російський Red City є братами-близнюками, засумніватися складно. Фісташки мають не тільки однаковий логотип і упаковку, а й асортиментний ряд.

Протягом тривалого часу правовласником російського бренду Red City була зареєстрована на Британських Віргінських островах компанія Soldex Limited. (Вона ж, згідно з рішенням Дарницького райсуду, в 2011 році володіла і українським Red.)

У 2011 році Soldex Limited через ліцензійний договір передала права на товарний знак на території РФ кіпрської компанії Archimboldo Limited. Відповідний договір був зафіксований в російському держреєстрі 10.08.2011. Роком пізніше кіпрський офшор знайшов собі субліцензіата, який і зайнявся виробництвом фісташок в самій РФ. Йдеться про ТОВ "Мега Трейд", яке, в свою чергу, належить кіпрській компанії Stertar Snacks Limited.

Нагадаємо, що ТОВ "Мега Трейд" має виробничі потужності в г.Липецьк. І наявність офшорного зв'язку з цим заводом в S.Group так і не спростували.

Пізніше, в 2015 році, права на товарний знак Red City отримала компанії Lagrion Limited (цей же офшор, згідно з рішенням Дарницького райсуду, володів правами і на українські торгові марки снеків S.Group). Потім бренд перейшов компанії Dianatus Management Limited - тієї самої, якій з 2015 року належить українська ТМ Red. І вже Dianatus Management Limited укладав з ТОВ "Мега Трейд" нове ліцензійну угоду для виробництва Red City в Росії.

Наочно схема офшорно-російських бізнес-зв'язків С.Рибалки виглядає так:

Додамо, що у Lagrion Limited, яка стала проміжним власником російської торгової марки Red City, є власний представник і в Україні. Низка ЗМІ вказують, що ним виступає деякий Олег Кривохатько. За "дивним" збігом обставин, він також є родичем Сергія Рибалки по материнській лінії. Крім цього, Сергій Рибалка звів свого родича ще і в ранг особистого помічника-консультанта як народний депутат України.