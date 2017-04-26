В S.Group не опровергли наличие Липецкого завода у подконтрольных офшорных структур
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Корпорация по производству снэковой продукции S.Group спустя три дня после того, как редакция УНН опубликовала результаты собственного расследования о российских активах семейного бизнеса нардепа С.Рыбалки в Липицке (РФ), сделала по этому поводу официальное заявление, передает УНН.
Так, в пресс-службе корпорации заявили: “Корпорация S.Group, входящие в нее и партнерские компании не владеют имуществом, корпоративными правами и не имеют никакого отношения к каким бы то ни было активам на территории страны-агрессора — Российской Федерации”.
При этом, важно отметить, что журналисты УНН по итогам своего расследования и не утверждали, что заводом по производству снєковой продукции в Липецке владеет именно корпорация S.Group.
В материале редакции четко сказано, что липецкие производственные мощности (по адресу: Россия, Липецкая обл., г.Липецк, пер.Пестеля, 38) принадлежат российской ООО “Мега Трейд”. Эта компания, в свою очередь, принадлежит кипрскому оффшору Stertar Snacks Limited. Сублицензию на производство орешков под название “Мачо Хит” (близнец украинских орешков — ТМ “Мачо”) ООО “Мега Трейд” получило от другого оффшора — Archimboldo Limited (оффшор Кипра). Он же получил это право от оффшора на Британских Виргинских островах — СОЛДЕКС ЛИМИТЕД. Именно компания СОЛДЕКС ЛИМИТЕД ранее владела украинской ТМ “Мачо” (сегодня выпускает S.Group). Более того, оказалось, что изначальным владельцем российского “Мачо Хит” (согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ), выступало принадлежащее отцу Рыбалки — ООО “СНЭК ЭКСПОРТ”.
Все это позволяет сделать вывод о том, что российская компания ООО “Мега Трейд”, владеющая заводом в Липецке и выпускающая продукцию идентичную (даже в практически одинаковых упаковках) товарами S.Group, связана с семейным бизнесом народного депутат Сергея Рыбалки через сеть оффшорных компаний.