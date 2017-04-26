У S.Group не спростували наявність Липецького заводу у підконтрольних офшорних структур
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Корпорація з виробництва снекової продукції S.Group через три дні після того, як редакція УНН опублікувала результати власного розслідування про російські активи сімейного бізнесу нардепа С.Рибалки в Липецьку (РФ), зробила з цього приводу офіційну заяву, передає УНН.
Так, у прес-службі корпорації заявили: "Корпорація S.Group, компанії, що входять до неї і партнерські компанії не володіють майном, корпоративними правами та не мають ніякого відношення до яких би то не було активів на території країни-агресора - Російської Федерації".
При цьому, важливо відзначити, що журналісти УНН за підсумками свого розслідування і не стверджували, що заводом з виробництва снєкової продукції в Липецьку володіє саме корпорація S.Group.
У матеріалі редакції чітко сказано, що липецькі виробничі потужності (за адресою: Росія, Липецька обл., м.Липецк, пер.Пестеля, 38) належать російській ТОВ "Мега Трейд". Ця компанія, в свою чергу, належить кіпрському офшору Stertar Snacks Limited. Субліцензію на виробництво горішків під назву "Мачо Хіт" (близнюк українських горішків - ТМ "Мачо") ТОВ "Мега Трейд" отримало від іншого офшору - Archimboldo Limited (офшор Кіпру). Він же отримав це право від офшору на Британських Віргінських островах - СОЛДЕКС ЛІМІТЕД. Саме компанія СОЛДЕКС ЛІМІТЕД раніше володіла українською ТМ "Мачо" (сьогодні випускає S.Group). Більш того, виявилося, що початковим власником російського "Мачо Хіт" (згідно з відомостями Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам РФ), виступало ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", щоналежить батькові Рибалки.
Все це дозволяє зробити висновок про те, що російська компанія ТОВ "Мега Трейд", що володіє заводом в Липецьку і випускає продукцію ідентичну (навіть в практично однакових упаковках) товарам S.Group, пов'язана з сімейним бізнесом народного депутата Сергія Рибалки через мережу офшорних компаній.