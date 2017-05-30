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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оффшорная паутина бизнеса C.Рыбалки, ведущая в Липецк – Часть 2

Киев • УНН

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В первой части журналистского расследования редакция УНН опубликовала данные, которые свидетельствуют о том, что депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка имеет бизнес-интересы в Российской федерации. 

Оффшорная паутина бизнеса C.Рыбалки, ведущая в Липецк – Часть 2

В частности, в Липецке (РФ) журналисты обнаружили снэковый завод, который выпускает продукцию для российского рынка под торговыми марками, идентичными украинскому производителю “S.Group” (принадлежит семье Рыбалок). Речь шла о фисташках “Мачо”.

На этот раз журналисты изучили историю еще одного снэка, выпускаемого “S.Group” — жареных фисташек Red.

Продукцию под этой торговой маркой предприятия S.Group производят в Украине уже не первый год. Сам бренд, при этом, приблизительно с 2015 года, принадлежит кипрской компании Dianatus Management Limited. Ранее собственниками ТМ Red числились и другие оффшоры.

Все это время структуры S.Group выплачивали оффшорным компаниям роялти, что, по сути, является одной из схем вывода денежных средств из страны. По этим фактам правоохранительные органы Украины уже расследует уголовное производство.

В частности, в решении Дарницкого районного суда г.Киева сказано следующее:

“Торговые марки „Semki“, „RED“, „Мачо“, „Казацька розвага“ передавались между предприятиями нерезидентами, которые задействованы в преступной схеме уголовного преступления ....
10.11.2011 компания Soldex Limited (Британские Виргинские острова) осуществила передачу прав собственности на торговые марки в адрес компании Lagrion Limited (НЕ 184841, Кипр),
25.12.2013 компания Lagrion Limited (Кипр) передала права собственности на торговые марки компании Aссessman Solution Limited (НЕ 320154, Кипр),
11.08.2014 компания Aссessman Solution Limited (Кипр) выполнила передачу прав собственности на торговые марки компании Stertar Snaks Limited (НЕ 184798, Кипр),
10.03.2015 компания Stertar Snaks Limited (Кипр) передала права собственности на торговые марки в адрес компании Lagrion Limited (Кипр),
27.04.2015 компания Lagrion Limited (Кипр), в свою очередь, передала права собственности на торговые марки компании Dianatus Management Limited”.

Тем временем на территории Российской Федерации, как выяснили журналисты, (аналогично ТМ “Мачо”)  выпускалась абсолютно идентичная украинскому бренду Red продукция — под брендом Red City.

В том, что с украинским Red российский Red City являются братьями-близнецами, усомниться сложно. Фисташки имеют не только одинаковый логотип и упаковку, но и ассортиментный ряд.

В течение длительного времени правообладателем российского бренда Red City являлась зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Soldex Limited. (Она же, согласно решению Дарницкого райсуда, в 2011 году владела и украинским Red.)

В 2011 году Soldex Limited через лицензионный договор передала права на товарный знак на территории РФ кипрской компании Archimboldo Limited. Соответствующий договор был зафиксирован в российском госреестре 10.08.2011. Годом позднее кипрский оффшор нашел себе сублицензиата, который и занялся производством фисташек в самой РФ. Речь идет об ООО “Мега Трейд”, которое, в свою очередь, принадлежит кипрской компании Stertar Snacks Limited.

Напомним, что ООО “Мега Трейд” располагает производственными мощностями в г.Липецке. И наличие оффшорной связи с этим заводом в S.Group так и не опровергли.

Позже, в 2015 году, права на товарный знак Red City получила компании Lagrion Limited (этот же оффшор, согласно решению Дарницкого райсуда, владел правами и на украинские торговые марки снеков S. Group). Затем бренд перешел компании Dianatus Management Limited — той самой, которой с 2015 года принадлежит украинская ТМ Red. И уже Dianatus Management Limited заключал с ООО “Мега Трейд” новое лицензионное соглашение для производства Red City в России.

Наглядно схема оффшорно-российских бизнес-связей С.Рыбалки выглядит так:

Добавим, что у Lagrion Limited, которая стала промежуточным собственником российской торговой марки Red City, есть собственный представитель и в Украине. Ряд СМИ указывают, что им выступает некто Олег Кривохатько. По “странному” стечению обстоятельств, он также является родственником Сергея Рыбалки по материнской линии. Кроме этого, Сергей Рыбалка возвел своего родственника еще и в ранг личного помощника-консультанта как народный депутат Украины.

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