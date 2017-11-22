Аби торгувати в ОРДЛО, люди С.Рибалки підписували меморандуми із фірмами "Д/ЛНР" - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Постачання снекової продукції S.Group на окуповані території Донецької та Луганської областей відбувалося через ланцюг фірм-посередників. І така схема, на думку слідства, була побудована, аби приховати комерційні відносини родинного бізнесу нардепа Сергія Рибалки із ОРДЛО. Про це під час суду повідомив прокурор Сергій Саєнко, передає УНН.
За його словами, аби безперешкодно торгувати снеками власного виробництва, службові особи S.Group (належить родині нардепа С.Рибалки - ред.) підписали із окупованими територіями меморандум про співпрацю.
“У представлених стороною обвинувачення документах, які належно оцінені судом, доводиться, що службові особи ТОВ “Снек Експорт”, яке входить до складу корпорації S.Group, цілеспрямовано, як ініціатори діяльності, здійснюють експортні поставки різноманітної харчової продукції на адресу іноземного підприємства “Мир пива” Республіки Білорусь, про що свідчать укладені між суб'єктами господарювання "меморандумы о коммерческой политике" на території Республіки Білорусь, РФ, республіки Крим, Луганської та Донецької областей", - зазначив він.
За словами прокурора, підозрюваний менеджер S.Group Д.Пробачай організував комерційні відносини з такими компаніями: “Мир пива” (Білорусь), “Бел Трейд Русь” (Білорусь), ФОП Гаврильченко м.Луганськ, Форс-Плюс (Луганськ), Макпродторг та інші.
“У матеріалах провадження наявні копії документів - “меморандум о коммерческой политике”, - де у графі "підпис" позначено прізвище, ім'я, по батькові Пробачай Д.Ю. та міститься графічний вираз підпису”, - додав прокурор.
Нагадаємо, суд арештував Д.Пробачая на 60 діб. Апеляція залишила вказане рішення першої інстанції в силі.
Також нагадаємо, що раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).