Аналітик: законопроект С.Рибалки про біткоіни - порожній і непотрібний документ

"Перспектив ніяких (у документу - ред.). Пуста робота, і не зрозуміло, кому вона така потрібна", - сказав політолог.

На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, тема криптовалюти зацікавила нардепів, зокрема, і "радикала" С.Рибалку, тому що про неї можна голосно покричати.

"НБУ довго збирав фахівців навколо цього питання і, повірте, їх не так вже й багато. Спочатку цим займалася Гонтарева, потім тема була покинута. Далі знайшовся депутат Рибалка, який почав її порушувати. Але, наші нардепи не розбираються в нарахуванні пенсій, про яку криптовалюту може йтися?" - сказав він і додав, що фракція "радикалів", до якої належить С.Рибалка, завжди "більше розповідає, ніж робить".

Нагадаємо, С.Рибалка зареєстрував у Парламенті законопроект щодо стимулювання розвитку криптовалюти. Експерти Bitcoin Foundation називали його беззмістовним та популіським. В НБУ документ назвали передчасним.