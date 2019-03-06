Аналитики: биткоин вернется к прежним вершинам через два года

Исследователи сопоставили графики BTC/USD за 2011-2015 и 2015-2019 годы и отметили поразительное сходство между паттернами, по которым следовала цена биткоина в эти периоды.

"Заглядывая в будущее, если биткоин продолжит следовать той же траектории, что и в 2011-2017 годах, то это означает, что BTC уже достиг дна и вскоре начнет подниматься обратно к историческому максимуму в районе 20 тыс. долл. Теоретически, этот уровень будет достигнут в марте 2021 года", - отмечают исследователи.

К фундаментальным факторам роста "цифрового золота" аналитики отнесли:

- ожидаемое в конце мая 2020 года уполовинивание награды майнерам за добытый блок, что сделает биткоин еще более дефицитным активом;

- запуск платформы для трейдинга и хранения криптовалют от Fidelity;

- растущий интерес к BTC со стороны институциональных инвесторов;

- внедрение решений, повышающих производительность сети биткоина;

- рост популярности криптовалют в развивающихся странах.

Напомним, о том, что биткоин уже достиг дна, в январе заявил основатель сервисов Scup и Sprinklr Ренато Ширакаши. Свое мнение он подкрепил показателем реализованной стоимости и данными индикаторов MVRV и NVT Ratio.

Отметим, что многие страны мира до сих пор опасаются легализации электронных денег. И Украина - одна из них.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации криптовалют, и недавно было принято решение объединить их в один документ. Дальше регистрации дело пока не пошло.

Отметим, что автором одного из таких законопроектов является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ оценили эксперты Bitcoin Foundation, назвав бессмысленным и популистским.