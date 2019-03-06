Аналітики: біткоїн повернеться до колишніх вершин через два роки

Дослідники порівняли графіки BTC/USD за 2011-2015 і 2015-2019 роки та відзначили разючу подібність між паттернами, за якими слідувала ціна біткоїна в ці періоди.

"Заглядаючи в майбутнє, якщо біткоїн продовжить слідувати тій же траєкторії, що і в 2011-2017 роках, то це означає, що BTC вже досяг дна і незабаром почне підніматися назад до історичного максимуму в районі 20 тис. дол. Теоретично, цей рівень буде досягнутий в березні 2021 року", - відзначають дослідники.

До фундаментальних факторів зростання "цифрового золота" аналітики віднесли:

- очікуване в кінці травня 2020 року переполовинювання нагороди майнерам за видобутий блок, що зробить біткоїн ще більш дефіцитним активом;

- запуск платформи для трейдингу і зберігання криптовалют від Fidelity;

- зростаючий інтерес до BTC з боку інституційних інвесторів;

- впровадження рішень, що підвищують продуктивність мережі біткоїна;

- зростання популярності криптовалют в країнах, що розвиваються.

Нагадаємо, про те, що біткоїн вже досяг дна, в січні заявив засновник сервісів Scup і Sprinklr Ренато Шіракаші. Свою думку він підкріпив показником реалізованої вартості та даними індикаторів MVRV і NVT Ratio.

Відзначимо, що багато країн світу до сих пір побоюються легалізації електронних грошей. І Україна - одна з них.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію криптовалют, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ. Далі реєстрації справа поки не пішла.

Відзначимо, що автором одного з таких законопроектів є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ оцінили експерти Bitcoin Foundation, назвавши безглуздим і популістським.