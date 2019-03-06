Аналітики: біткоїн повернеться до колишніх вершин через два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Аналітики канадської компанії Canaccord Genuity Capital Markets впевнені, що ціна першої криптовалюти вже досягла дна, при цьому відмітка 20 тис. дол. буде знову досягнута через два роки. Про це повідомляє Market Watch, передає УНН.
Дослідники порівняли графіки BTC/USD за 2011-2015 і 2015-2019 роки та відзначили разючу подібність між паттернами, за якими слідувала ціна біткоїна в ці періоди.
"Заглядаючи в майбутнє, якщо біткоїн продовжить слідувати тій же траєкторії, що і в 2011-2017 роках, то це означає, що BTC вже досяг дна і незабаром почне підніматися назад до історичного максимуму в районі 20 тис. дол. Теоретично, цей рівень буде досягнутий в березні 2021 року", - відзначають дослідники.
До фундаментальних факторів зростання "цифрового золота" аналітики віднесли:
- очікуване в кінці травня 2020 року переполовинювання нагороди майнерам за видобутий блок, що зробить біткоїн ще більш дефіцитним активом;
- запуск платформи для трейдингу і зберігання криптовалют від Fidelity;
- зростаючий інтерес до BTC з боку інституційних інвесторів;
- впровадження рішень, що підвищують продуктивність мережі біткоїна;
- зростання популярності криптовалют в країнах, що розвиваються.
Нагадаємо, про те, що біткоїн вже досяг дна, в січні заявив засновник сервісів Scup і Sprinklr Ренато Шіракаші. Свою думку він підкріпив показником реалізованої вартості та даними індикаторів MVRV і NVT Ratio.
Відзначимо, що багато країн світу до сих пір побоюються легалізації електронних грошей. І Україна - одна з них.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію криптовалют, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ. Далі реєстрації справа поки не пішла.
Відзначимо, що автором одного з таких законопроектів є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ оцінили експерти Bitcoin Foundation, назвавши безглуздим і популістським.