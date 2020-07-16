Курортный отдых в карантин: эксперт рассказал, к чему готовиться туристам

"Турция открылась. Туристы туда летают, и там относительно все в порядке. Мы с нашей Ассоциацией вылетали первого числа на одном из первых рейсов, вернулись через шесть дней. Проверяли сами все процедуры. Можно сказать, что в Турцию летать можно, все нормально", - отметил эксперт.

По его словам, Турция в хорошем состоянии, дискомфорт от мер предосторожности – минимизирован.

"Минимальный дискомфорт: в аэропорту и в самолете в маске. Ну, к маске придется привыкать. Мы не видели все отели, но то, что мы видели, - там все очень хорошо и значительно более безопасно: с точки зрения социальной дистанции, чистоты и всего остального, - чем у нас", - отметил Рудич.

В то же время, по его словам, не все отели открылись и не все в этом году будут это делать.

"В этом случае туроператор переносит тур в другие отели. В какие отели переносит — это зависит от конкретного туроператора, конкретного тура", - уточнил Рудич.

Он отметил: если туристу заменили отель на более низкого качества или по каким-то условиям он не устраивает туриста — нужно общаться с туроператором и пытаться найти разумный компромисс.

"Это же касается тех туров, которые приходились на период карантина. В период, когда не летали, закрытого неба. Их сейчас тоже переносят", - добавил Рудич.

По его словам, то, что отели не открылись, касается не только Турции.

"Это касается всех стран. Не всем выгодно открываться, начинать сезон. Надо проверять", - сказал Рудич.

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Он отметил, что Египет тоже начал полеты, и единственной дополнительной сложностью была обязательна 14-дневная самоизоляция, либо ПЛР-тест после возвращения в Украину. Хотя, по словам Рудича, ситуация с коронавирусом в Египте такова, что Украина должна пересмотреть оценку в лучшую сторону.

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"Просто наши правила, разделение на "красные" и "зеленые" зоны были сделаны раньше и требуют пересмотра, чем мы сейчас и занимаемся. Надеемся, удастся изменить эту ситуацию. Египет более безопасен, с точки зрения статистики, чем Украина. Мы направили письмо с предложением пересмотра и, возможно, это повлияло. Это вполне логичные вещи — определять "красные" и "зеленые" зоны по отношению к нашей стране. Так и в Европе делается — там, где хуже ситуация, чем в Украине — это "красная" зона. Где лучше — это "зеленая", - рассказал президент Украинской ассоциации турагентств.

Возвращаясь к теме открытия отелей, если отель не открылся, то, по словам Рудича, вины туроператора и турагентства в этом нет.

"Есть планы по открытию, в принципе, насколько я знаю, турецкие отели либо уже открылись, либо известны планы по их открытию. Они очень заинтересованы в туристах и, скорее всего, если написано, что они откроются, значит они откроются. С точки зрения заполненности — сейчас они не заполнены. Есть информация о том, что идут переговоры у России с Турцией, и, я уверен, с Египтом, о возобновлении туристического сообщения. В этом случае понятно, что если полетят россияне, то заполненность отелей будет выше. С точки зрения, допустим, безопасности, для кого это важно, и цены, наверное, тоже могут измениться в сторону увеличения", - сказал Рудич.

Впрочем, по его словам, неизвестно, какая ситуация будет дальше, однако сейчас цены стабильные и заполняемость неполная, так что отдых вполне комфортный.

"Этот год приучил нас к тому, что форс-мажоры бывают. Чем ближе вы покупаете тур, тем меньше вероятность форс-мажоров", - резюмировал Рудич.

Напомним, с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.



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