Курортний відпочинок у карантин: експерт розповів, до чого готуватися туристам

"Туреччина відкрилася. Туристи туди літають, і там відносно все в порядку. Ми з нашою Асоціацією вилітали першого числа на одному з перших рейсів, повернулися за шість днів. Перевіряли самі все процедури. Можна сказати, що в Туреччину літати можна, все нормально", - зазначив експерт.

За його словами, Туреччина в хорошому стані, дискомфорт від запобіжних заходів - мінімізований.

"Мінімальний дискомфорт: в аеропорту і в літаку в масці. Ну, до маски доведеться звикати. Ми не бачили всі готелі, але те, що ми бачили, - там все дуже добре і значно безпечніше: з точки зору соціальної дистанції, чистоти і всього іншого, - ніж у нас", - зазначив Рудич.

Водночас, за його словами, не всі готелі відкрилися і не всі в цьому році будуть це робити.

"У цьому випадку туроператор переносить тур в інші готелі. В які готелі переносить - це залежить від конкретного туроператора, конкретного туру", - уточнив Рудич.

Він зазначив: якщо туристу замінили готель на нижчої якості або з якихось умов він не влаштовує туриста - потрібно спілкуватися з туроператором і намагатися знайти розумний компроміс.

"Це ж стосується тих турів, які припадали на період карантину. У період, коли не літали, закритого неба. Їх зараз теж переносять", - додав Рудич.

За його словами, те, що готелі не відкрилися, стосується не тільки Туреччини.

"Це стосується всіх країн. Не всім вигідно відкриватися, починати сезон. Треба перевіряти", - сказав Рудич.

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Він зазначив, що Єгипет теж почав польоти, і єдиною додатковою складністю була обов'язкова 14-денна самоізоляція, або ПЛР-тест після повернення в Україну. Хоча, за словами Рудича, ситуація з коронавірусів в Єгипті така, що Україна повинна переглянути оцінку в кращу сторону.

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"Просто наші правила, поділ на "червоні" і "зелені" зони були зроблені раніше і вимагають перегляду, чим ми зараз і займаємося. Сподіваємося, вдасться змінити цю ситуацію. Єгипет більш безпечний, з точки зору статистики, ніж Україна. Ми направили лист із пропозицією перегляду і, можливо, це вплинуло. Це цілком логічні речі - визначати "червоні" і "зелені" зони стосовно нашої країни. Так і в Європі робиться - там, де гірша ситуація, ніж в Україні - це "червона" зона. Де краще - це "зелена", - розповів президент Української асоціації турагентств.

Повертаючись до теми відкриття готелів, якщо готель не відкрився, то, за словами Рудича, провини туроператора і турагентства в цьому немає.

"Є плани щодо відкриття, в принципі, наскільки я знаю, турецькі готелі або вже відкрилися, або відомі плани по їх відкриттю. Вони дуже зацікавлені в туристах і, швидше за все, якщо написано, що вони відкриються, отже, вони відкриються. З точки зору заповнювання - зараз вони не заповнені. Є інформація про те, що йдуть переговори у Росії з Туреччиною, і, я впевнений, з Єгиптом, про відновлення туристичного сполучення. У цьому випадку зрозуміло, що якщо полетять росіяни, то заповненість готелів буде вище. З точки зору, припустимо, безпеки, для кого це важливо, і ціни, напевно, теж можуть змінитися в бік збільшення", - сказав Рудич.

Втім, за його словами, невідомо, яка ситуація буде далі, однак зараз ціни стабільні та заповнюваність неповна, тож відпочинок цілком комфортний.

"Цей рік привчив нас до того, що форс-мажори бувають. Чим ближче ви купуєте тур, тим менша ймовірність форс-мажорів", - резюмував Рудич.

Нагадаємо, з 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення.



Міністерство охорони здоров'я України у зв'язку з пом'якшенням карантину назвало правила в'їзду дов США, Туреччини, Греції, Єгипету та Італію.