Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить
Киев • УНН
Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым ролям в перезапуске драматического сериала 90-х "Мелроуз Плейс".
О перезагрузке культового сериала 90-х "Мелроуз Плейс" (Melrose Place) с Хизер Локлир, Лорой Лейтон и Дафни Зунигой в главных ролях было объявлено через 24 года после того, как он был снят с эфира, со ссылкой на источник сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
"Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым персонажам из драмы 90-х в перезапуске с CBS Studios", - пишет издание.
Помимо возвращения на экран, как указано, Лейтон и Цунига продюсируют новый сериал вместе с Тиффани Грант, Джейсоном Вайнбергом и писательницей Лорен Гассис, в число предыдущих работ которой входят проекты Insatiable и Dexter.
Первоначально созданный Дарреном Старом, оригинальный "Мелроуз Плейс" рассказывал о драмах и любовной жизни группы молодых людей, живущих в Лос-Анджелесе. Сериал впервые вышел в эфир в 1992 году и успешно продержался семь сезонов, прежде чем в мае 1999 года состоялся его финал.
"В новом возрождении группа снова собирается вместе после смерти близкого друга", - пишет издание.
Однако вскоре воссоединение "обнажает старые травмы, разжигает старые романы, снова разжигает старые образы и раскрывает новые секреты", согласно логлайну сериала, "ввергая наших персонажей в хаотичную драму, напоминающую прошлое, но с гораздо более современной перспективой".
Но это не первый раз, когда "Мелроуз Плейс" возрождается. Одноименная версия с Кэти Кэссиди, Стефани Джейкобсен, Джессикой Лукас, Майклом Реди и Шоном Сипосом в главных ролях продержалась один сезон в 2009 году.
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