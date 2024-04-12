ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 17:45  •  1506 просмотра

Read in English

Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым ролям в перезапуске драматического сериала 90-х "Мелроуз Плейс".

О перезагрузке культового сериала 90-х "Мелроуз Плейс" (Melrose Place) с Хизер Локлир, Лорой Лейтон и Дафни Зунигой в главных ролях было объявлено через 24 года после того, как он был снят с эфира, со ссылкой на источник сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

"Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым персонажам из драмы 90-х в перезапуске с CBS Studios", - пишет издание.

Помимо возвращения на экран, как указано, Лейтон и Цунига продюсируют новый сериал вместе с Тиффани Грант, Джейсоном Вайнбергом и писательницей Лорен Гассис, в число предыдущих работ которой входят проекты Insatiable и Dexter.

Первоначально созданный Дарреном Старом, оригинальный "Мелроуз Плейс" рассказывал о драмах и любовной жизни группы молодых людей, живущих в Лос-Анджелесе. Сериал впервые вышел в эфир в 1992 году и успешно продержался семь сезонов, прежде чем в мае 1999 года состоялся его финал.

"В новом возрождении группа снова собирается вместе после смерти близкого друга", - пишет издание.

Однако вскоре воссоединение "обнажает старые травмы, разжигает старые романы, снова разжигает старые образы и раскрывает новые секреты", согласно логлайну сериала, "ввергая наших персонажей в хаотичную драму, напоминающую прошлое, но с гораздо более современной перспективой". 

Но это не первый раз, когда "Мелроуз Плейс" возрождается. Одноименная версия с Кэти Кэссиди, Стефани Джейкобсен, Джессикой Лукас, Майклом Реди и Шоном Сипосом в главных ролях продержалась один сезон в 2009 году.

Премьеры сериалов в апреле31 марта 2024, 12:09 • 33891 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
los-andzhelesЛос-Анджелес
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
  •  105656 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  109976 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  111942 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  137559 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123366 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135673 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161052 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139623 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134291 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117720 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

  •  1520 просмотра
Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

  •  2859 просмотра
Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future

Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future

  •  3480 просмотра
В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры

В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры

  •  5551 просмотра
Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке

Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке

  •  6105 просмотра
Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако снова уменьшил размер залога

Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако снова уменьшил размер залога

  •  5263 просмотра
Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

  •  6169 просмотра
Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет

Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет

  •  7796 просмотра
Генштаб: россияне наступают на пяти направлениях, активнее всего на Бахмутском

Генштаб: россияне наступают на пяти направлениях, активнее всего на Бахмутском

  •  8134 просмотра
В ОП выразили уверенность, что скоро Украина будет иметь положительные результаты по Patriot

В ОП выразили уверенность, что скоро Украина будет иметь положительные результаты по Patriot

  •  8647 просмотра

Популярные

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

  •  103375 просмотра
Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

  •  100824 просмотра
Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

  •  61179 просмотра
Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову

Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову

  •  101199 просмотра
Глава наблюдательного совета "Центрэнерго": восстанавливать Трипольскую ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - "бесполезно"

Глава наблюдательного совета "Центрэнерго": восстанавливать Трипольскую ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - "бесполезно"

  •  82569 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  144739 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  191173 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  210313 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  217829 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  257889 просмотра

Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым ролям в перезапуске драматического сериала 90-х "Мелроуз Плейс".

Культура •   •  1520 просмотра
Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

Хезболла выпустила более 50 ракет из Ливана по Израилю на фоне предупреждений о возможной атаке Ирана на Израиль с применением беспилотников и ракет.

Новости Мира •   •  2859 просмотра
Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future

Бывший министр обороны Алексей Резников, который подал в отставку из-за коррупционных скандалов, назначен директором программ безопасности и обороны Украинского института будущего.

Война •   •  3480 просмотра
Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future

В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры

Украинское правительство решило профинансировать закупку средств радиоэлектронной борьбы для объектов критической инфраструктуры и выделить дополнительные средства на фортификационные сооружения и оборону границ для защиты от атак беспилотников.

Война •   •  5551 просмотра
В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры

Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке

Генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий войсками оперативного командования "Юг", подал в отставку, чтобы возглавить Военную академию в Одессе.

Война •   •  6105 просмотра
Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке

Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако снова уменьшил размер залога

Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича на два месяца, но уменьшил залог с 469 млн грн до 393 млн грн по делу о махинациях с вещевым имуществом для Вооруженных сил на сумму 1 млрд грн.

Экономика •   •  5263 просмотра
Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако снова уменьшил размер залога

Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

политика •   •  6169 просмотра
Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет

Украина ведет переговоры с Китаем и другими странами, такими как Бразилия, Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия, об участии в предстоящем Мирном саммите в Швейцарии с целью найти решение для прекращения войны.

Война •   •  7796 просмотра
Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет

Генштаб: россияне наступают на пяти направлениях, активнее всего на Бахмутском

Украинские защитники выдержали 81 боевое столкновение, отбив большинство атак на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  8134 просмотра
Генштаб: россияне наступают на пяти направлениях, активнее всего на Бахмутском

В ОП выразили уверенность, что скоро Украина будет иметь положительные результаты по Patriot

Украина ожидает получить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты вскоре после переговоров между премьер-министром Нидерландов Рютте и другими лидерами.

Война •   •  8647 просмотра
В ОП выразили уверенность, что скоро Украина будет иметь положительные результаты по Patriot