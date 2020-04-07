Кулеба: я имел серьезный разговор с главой МИД Италии по делу Маркива

“Что касается Маркива ... я месяц нахожусь в должности министра иностранных дел, я разговаривал дважды с министром иностранных дел Италии: один раз исключительно о гуманитарной помощи, а во время первого разговора с ним по вопросу Виталия было уделено очень серьезное внимание, и так же Президент Украины ставил вопрос Виталия Маркива и его свободы в разговоре с премьер-министром Италии”, — сказал Кулеба.

На вопрос, может ли положительно повлиять на дело Маркива направления в Италию медработников из Украины, Кулеба ответил, что гумпомощь не должна обусловливаться никакими уступками в ответ.

“Я считаю, что гуманитарная помощь должна предоставляться по той причине, что кому-то, кому ты сочувствуешь, сейчас очень плохо и нужна твоя помощь”, — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Больше подробностей глава украинского внешнеполитического ведомства не сообщил.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

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До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии до смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.