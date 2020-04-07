Кулеба: я мав серйозну розмову з очільником МЗС Італії щодо справи Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба мав серйозну розмову зі своїм колегою з МЗС Італії Луїджі ді Майо, під час якої приділив серйозну увагу питанню нацгвардійця Віталія Марківа. Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу UA:Перший, повідомляє УНН.
“Що стосується Марківа... я місяць перебуваю на посаді міністра закордонних справ, я розмовляв двічі з міністром закордонних справ Італії: один раз виключно про гуманітарну допомогу, а під час першої розмови з ним по питанню Віталія була приділена дуже серйозна увага, і так само Президент України порушував питання Віталія Марківа і його свободи у розмові з прем’єр-міністром Італії”, — сказав Кулеба.
На питання, чи може позитивно вплинути на справу Марківа направлення в Італію медпрацівників з України, Кулеба відповів, гумдопомога не повинна обумовлюватися жодними поступками у відповідь.
“Я вважаю, що гуманітарна допомога має надаватися тому, що комусь, кому ти співчуваєш, зараз дуже погано і потрібна твоя допомога”, — сказав очільник зовнішньополітичного відомства України.
Більше подробиць очільник українського зовнішньополітичного відомства не повідомив.
Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.
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До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокелле на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.
Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.