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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Кулеба указал европейцам на возможности от сотрудничества "оборонки" Украины и ЕС

Киев • УНН

 • 172148 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудничество оборонных индустрий Украины и ЕС способно стать краеугольным камнем Общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Такое заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который начал участие в конференции с участием глав МИД ряда стран ЕС и кандидатов на вступление в блок в Берлине, приводит МИД Украины, пишет УНН.

Кулеба указал европейцам на возможности от сотрудничества "оборонки" Украины и ЕС

Цитата

"российская агрессия против Украины продемонстрировала, что Европейский Союз должен стать сильнее, чтобы эффективно реагировать на вызовы сегодняшнего дня. Усиление сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных индустрий станет краеугольным камнем в Общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Нам нужен сильный и проактивный Евросоюз, способный решать конфликты и предотвращать их. И это тот вклад, который способна сделать Украина", - отметил Кулеба, общаясь с журналистами перед началом конференции.

Детали

Кулеба подчеркнул, что Украина активно имплементирует реформы, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС. При этом он отдельно подчеркнул, что расширение Европейского Союза и принятие новых государств-членов не должно стать заложником процесса реформирования ЕС.

Напомним

Кулеба в Германии примет участие в конференции глав МИД государств ЕС и встретится с производителями оружия.

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