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Кулеба вказав європейцям на можливості від співпраці "оборонки" України та ЄС

Київ • УНН

 • 172148 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Співпраця оборонних індустрій України та ЄС здатна стати наріжним каменем Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Таку заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який розпочав участь у конференції за участю голів МЗС низки країн ЄС та кандидатів на вступ до блоку у Берліні, наводить МЗС України, пише УНН.

Кулеба вказав європейцям на можливості від співпраці "оборонки" України та ЄС

Цитата

"російська агресія проти України продемонструвала, що Європейський Союз має стати сильнішим, щоб ефективно реагувати на виклики сьогодення. Посилення співпраці України та ЄС у сфері оборонних індустрій стане наріжним каменем у Спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС. Нам потрібен сильний та проактивний Євросоюз, здатний вирішувати конфлікти та запобігати ним. І це той внесок, який здатна зробити Україна", - наголосив Кулеба, спілкуючись із журналістами перед початком конференції.

Деталі

Кулеба підкреслив, що Україна активно імплементує реформи, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС. При цьому він окремо наголосив, що розширення Європейського Союзу та прийняття нових держав-членів не має стати заручником процесу реформування ЄС.

Нагадаємо

Кулеба у Німеччині візьме учать у конференції голів МЗС держав ЄС та зустрінеться з виробниками зброї.

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