Кулеба у Німеччині візьме учать у конференції голів МЗС держав ЄС та зустрінеться з виробниками зброї

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого робочого візити до Берліна представить бачення України щодо реформування Євросоюзу на зустрічі голів МЗС держав ЄС та країн-кандидатів. Крім того, зустрінеться керівництвом компаній-виробників озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на преесслужбу міністерства закордонних справ.