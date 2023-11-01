Кулеба у Німеччині візьме учать у конференції голів МЗС держав ЄС та зустрінеться з виробниками зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого робочого візити до Берліна представить бачення України щодо реформування Євросоюзу на зустрічі голів МЗС держав ЄС та країн-кандидатів. Крім того, зустрінеться керівництвом компаній-виробників озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на преесслужбу міністерства закордонних справ.
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2-3 листопада міністр закордонних справ України здійснить робочий візит до Берліна на запрошення його німецької колеги Анналени Бербок.
Дмитро Кулеба візьме участь в конференції міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-кандидатів «Ширший, сильніший Союз – підготовка Європейського Союзу до розширення та країн-кандидатів до вступу». На ній, як повідомляється, він представить бачення України як майбутнього члена Євросоюзу щодо подальшого реформування ЄС, а також зміцнення його ролі на міжнародній арені.
У межах роботи конференції Дмитро Кулеба також проведе зустрічі з міністрами закордонних справ низки іноземних держав.
Під час візиту до Берліна український міністр також планує зустрітись з представниками німецького уряду та політичних кіл, і керівництвом компаній-виробників озброєння.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про поїздку до Берліна на зустріч щодо майбутнього Європейського Союзу та вступу України до ЄС.