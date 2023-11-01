Кулеба в Германии примет участие в конференции глав МИД государств ЕС и встретится с производителями оружия

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 22867 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 5556 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 34587 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 123529 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 45473 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 104067 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 158865 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152542 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153954 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159777 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 55486 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 58631 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 53493 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 64254 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 11533 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 22867 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 66478 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 123529 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 238541 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 291246 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 12990 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 45067 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 44144 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 57447 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 78604 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Кулеба в Германии примет участие в конференции глав МИД государств ЕС и встретится с производителями оружия

Киев • УНН

 • 181121 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего рабочего визита в Берлин представит видение Украины по реформированию Евросоюза на встрече глав МИД государств ЕС и стран-кандидатов. Кроме того, встретится руководством компаний-производителей вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

Кулеба в Германии примет участие в конференции глав МИД государств ЕС и встретится с производителями оружия

Детали

2-3 ноября министр иностранных дел Украины совершит рабочий визит в Берлин по приглашению его немецкой коллеги Анналены Бербок.

Дмитрий Кулеба примет участие в конференции министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-кандидатов «Шире, сильнее Союз – подготовка Европейского Союза к расширению и стран-кандидатов к вступлению». На ней, как сообщается, он представит видение Украины как будущего члена Евросоюза относительно дальнейшего реформирования ЕС, а также укрепления его роли на международной арене.

В рамках работы конференции Дмитрий Кулеба также проведет встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

Во время визита в Берлин украинский министр также планирует встретиться с представителями немецкого правительства и политических кругов, и руководством компаний-производителей вооружения.

Ранее

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поездке в Берлин на встречу относительно будущего Европейского Союза и вступления Украины в ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18