Кулеба с главой МИД Чехии подвел итоги инициативы по закупке снарядов для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским прогресс по чешской инициативе по закупке нарядов для ВСУ за пределами ЕС и совместные шаги для успешного проведения мирного саммита в Швейцарии. Об этом Кулеба рассказал в соцсети X, передает УНН.

Я говорил с Яном Липавским, чтобы подвести итоги прогресса чешской инициативы и общих усилий, направленных на усиление военной помощи Украине - написал Кулеба.

Также сообщил, что скоординировали совместные шаги для успешного проведения Мирного саммита. Кулеба поблагодарил Чехию за ее дружескую и постоянную поддержку.

Напомним

Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы. Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

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