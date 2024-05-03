Кулеба із главою МЗС Чехії підбив підсумки ініціативи щодо закупівлі снарядів для України
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Чехії обговорили прогрес у реалізації чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ замежами ЄС.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським прогрес щодо чеської ініціативи із закупівлі нарядів для ЗСУ за межами ЄС та спільні кроки для успішного проведення мирного саміту у Швейцарії. Про це Кулеба розповів у соцмережі X, передає УНН.
Я говорив з Яном Ліпавським, щоб підбити підсумки прогресу чеської ініціативи та загальних зусиль, спрямованих на посилення військової допомоги Україні
Також повідомив, що скоординували спільні кроки для успішного проведення Мирного саміту. Кулеба подякував Чехії за її дружню і постійну підтримку.
Нагадаємо
Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи. Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.
Україна та Чехія розпочали переговори щодо безпекової угоди: що відомо18.04.24, 21:24 • 22368 переглядiв